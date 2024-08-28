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Неизвестный угнал со стоянки дилерского центра в Петербурге Lexus стоимостью 22 млн рублей

В Петербурге мужчина угнал машину стоимостью 22 млн рублей из дилерского центра

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Shutterstock

В Петербурге ищут неизвестного, который украл автомобиль из дилерского центра. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в точке продаж на Шереметьевской улице. Злоумышленник угнал автомобиль марки Lexus, стоимость машины составляла 22 миллиона рублей. Известно, что средство передвижения находилось в центре на комиссии.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – поделились в ведомстве.

На данный момент правоохранители проводят проверку. Тех, кто украл машину, ищут.

Как сообщает «Фонтанка», похитителя с территории точки выпустил охранник. На кадрах с места инцидента заметно, что мужчина проник в будку, где находились ключи ото всех машин на стоянке. После этого он взял нужный, подошел к машине и разблокировал ее.

Тем временем, по данным источника, сотрудники что-то заподозрили и стали кому-то звонить. Мужчина же уехал с территории дилерского центра.

Ранее в Туле подросток угнал машину у родственника, устроил погоню с полицией и врезался в дерево.

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