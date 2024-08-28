Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ЦРУ раскрыло планы Украины в Курской области

Замдиректора ЦРУ Коэн: ВСУ намерены удерживать занятую часть Курской области

close
100%
Evelyn Hockstein/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) собираются удерживать занятую часть Курской области. Об этом передает Reuters со ссылкой на заявление заместителя директора Центрального Разведывательного Управления (ЦРУ) США Дэвида Коэна.

Он отметил, что украинские войска попытаются закрепиться на занятой ими части российского региона в течение «некоторого периода времени», не уточнив конкретные сроки.

По мнению Коэна, российская армия начнет контрнаступление в Курской области. Но оно, как подчеркнул замдиректора ЦРУ, будет непростым.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что США готовятся развязать руки Украине на удары вглубь РФ.

В середине августа заместитель официального представителя американского государственного департамента Ведант Патель заявил, что США и Украина ведут «приватные» переговоры о возможности использовать баллистические ракеты ATACMS для ударов по военным базам на территории РФ.

Ранее Зеленский пригрозил России.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами