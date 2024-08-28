ЦРУ раскрыло планы Украины в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) собираются удерживать занятую часть Курской области. Об этом передает Reuters со ссылкой на заявление заместителя директора Центрального Разведывательного Управления (ЦРУ) США Дэвида Коэна.

Он отметил, что украинские войска попытаются закрепиться на занятой ими части российского региона в течение «некоторого периода времени», не уточнив конкретные сроки.

По мнению Коэна, российская армия начнет контрнаступление в Курской области. Но оно, как подчеркнул замдиректора ЦРУ, будет непростым.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что США готовятся развязать руки Украине на удары вглубь РФ.

В середине августа заместитель официального представителя американского государственного департамента Ведант Патель заявил, что США и Украина ведут «приватные» переговоры о возможности использовать баллистические ракеты ATACMS для ударов по военным базам на территории РФ.

Ранее Зеленский пригрозил России.