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Пользователям «Рувики» стало доступно около 10 800 статей на горномарийском языке

В энциклопедии «Рувики» появился раздел на горномарийском языке

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Рувики

В «Рувики» появился раздел на горномарийском языке, основанный на наработках писателя и переводчика Валерия Аликова. Об этом сообщает пресс-служба интернет-энциклопедии.

Отмечается, что пользователям интернет-энциклопедии в новом разделе доступно около 10 800 статей.

«Включение информации в ведущие интернет-энциклопедии и из них – в обучающие выборки больших языковых моделей дает культурам и языкам путевку в наступающее будущее, и как следствие, гарантирует, что носители соответствующих языков не останутся за бортом современной цивилизации», — отметил Владимир Медейко.

Как уточнили в «Рувики», ключевой целью языковых разделов интернет-энциклопедии стало предоставление одинаковых возможностей для всех жителей России. Отмечается, что сейчас в интернет-ресурсе собраны статьи на 21 языке.

Так, работа специалистов интернет-энциклопедии по созданию горномарийского контента была необходима для цифровизации малоресурсной литературной нормы марийского языка.

Напомним, «Рувики» — новая интернет-энциклопедия. Проект был представлен на Российском интернет- форуме 2023. Площадка объединяет экспертов и обычных пользователей, так как любой может стать автором «Рувики».

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