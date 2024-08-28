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ЦАХАЛ опроверг призыв об обязательной эвакуации жителей Западного берега реки Иордан

В ЦАХАЛ заявили, что не обязывали жителей Западного берега Иордана эвакуироваться

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Dylan Martinez/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не обязывала жителей Западного берега реки Иордан эвакуироваться из районов, где проходит операция. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.

«Армия не обязывала жителей на Западном берегу эвакуироваться», — сказала представительница пресс-службы ЦАХАЛ Анна Уколова.

Она добавила, что местные жители «могут уезжать по своей инициативе». Тем, кто хочет покинуть зону боев, военные позволяют это сделать.

До этого глава МИД страны Исраэль Кац и руководитель минсельхоза еврейского государства Ави Дихтер призвали к эвакуации население зон контртеррористических операций израильских военных. Министр внутренних дел уточнил, что ЦАХАЛ действует «в полную силу» в районе городов Дженин и Тулькарм.

В середине августа стало известно, что Израиль понадеялся на помощь европейских стран в случае атаки Ирана. До этого информационное агентство Reuters сообщило, что Иран обсуждает со странами Запада возможный удар по Израилю и способы возмездия за ликвидацию Хании.

Ранее иранский посол заявил, что ответ Израилю будет дан, но когда — неизвестно.

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