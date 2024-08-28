В Германии прогремел взрыв на заводе по утилизации боеприпасов

Взрыв прогремел на заводе по утилизации боеприпасов в городе Хюнксе, который находится на западе Германии. Об этом сообщило издание Bild.

По его данным, пострадал один человек.

«Густой столб дыма на какое-то время поднялся над лесом Хюнксе и был виден на многие километры», — отмечается в новостной заметке.

На место происшествия съехалось большое количество пожарных. Причины случившегося пока неизвестны.

Завод в Хюнксе ежегодно утилизирует до 150 тонн боеприпасов времен Второй мировой войны.

26 августа пожар произошел на территории предприятия Linde AG, которое расположены в немецком городе Лойна. Причиной стало воспламенение грузового прицепа. В Лойне расположен самый крупный газовый хаб концерна, где производятся водород, азот и другие газы.

До этого в Германии около 200 пожарных и спасателей на протяжении 30 часов тушили пожар, который произошел в складском помещении предприятия по производству стали Thyssenkrupp.

Ранее в Германии более 30 человек пострадали при пожаре на колесе обозрения.