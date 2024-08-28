Москвичи подселяли к людям конфликтных соседей и заставляли отказываться от квартир

В Москве суд вынес приговор мужчинам, которых подозревали в принуждении к продаже долей в квартирах по невыгодной стоимости. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, в период с мая 2017-го по декабрь 2021 года фигуранты создавали для людей невыносимые условия жизни. Например, подселяли конфликтных соседей, портили имущество и устраивали антисанитарные условия в местах общего пользования. Это приводило к тому, что люди продавали свои доли в квартирах на экономически не выгодных условиях.

В одном из случаев мошенники принудили к сделке мужчину, который владел долей в квартире одного из мошенников.

Известно, что один из них руководил действиями участников группы, второй с помощью своих знаний создавал видимость деятельности юриста, последний создавал некомфортные условия.

Суд признал всех троих виновными. В результате глава организованной группы получил срок семь лет, «юриста» приговорили к шести годам, третий участник лишился свободы на 4,5 года. Все они будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее пенсионерка из Москвы продала квартиру и отдала мошенникам 17,7 млн рублей.