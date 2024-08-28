Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвичи подселяли к людям конфликтных соседей и заставляли отказываться от квартир

В Москве осудили мошенников, которые заставляли людей отказываться квартир

В Москве суд вынес приговор мужчинам, которых подозревали в принуждении к продаже долей в квартирах по невыгодной стоимости. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, в период с мая 2017-го по декабрь 2021 года фигуранты создавали для людей невыносимые условия жизни. Например, подселяли конфликтных соседей, портили имущество и устраивали антисанитарные условия в местах общего пользования. Это приводило к тому, что люди продавали свои доли в квартирах на экономически не выгодных условиях.

В одном из случаев мошенники принудили к сделке мужчину, который владел долей в квартире одного из мошенников.

Известно, что один из них руководил действиями участников группы, второй с помощью своих знаний создавал видимость деятельности юриста, последний создавал некомфортные условия.

Суд признал всех троих виновными. В результате глава организованной группы получил срок семь лет, «юриста» приговорили к шести годам, третий участник лишился свободы на 4,5 года. Все они будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее пенсионерка из Москвы продала квартиру и отдала мошенникам 17,7 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами