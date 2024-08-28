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МЧС сообщило о состоянии радиационного фона в Курской области

МЧС РФ: радиационный фон в Курской области сохраняется в пределах нормы

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Илья Питалев/РИА Новости

Радиационный фон в Курской области остается в пределах нормы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

В ведомстве обратили внимание, что мониторинг экологической обстановки в Курской области осуществляется круглосуточно.

«Радиационный фон, а также концентрация химически опасных веществ в регионе в норме», — отметили в министерстве.

В пресс-службе также отметили, что в Курской области пиротехники МЧС России обезвредили три суббоеприпаса М77 кассетной ракеты РСЗО HIMARS.

До этого в Росгвардии рассказали, что инженерно-разведывательная группа получила информацию о найденном в пяти километрах от атомной электростанции сбитом снаряде РСЗО HIMARS. На месте был найден обломок ракеты, начиненный 180 неразорвавшимися поражающими элементами.

По мнению депутата Госдумы Виктора Водолацкого, эта находка демонстрирует двуличность США и их равнодушие к последствиям возможного ядерного следа для Европы.

Ранее стало известно о реакции чиновников США на вторжение ВСУ в Курскую область.

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