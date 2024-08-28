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Врач перечислила симптомы стенокардии

Врач Павличенко: стенокардии присущи сжатие и давление

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Shutterstock

Симптомы стенокардии могут быть совершенно разными, но чаще всего это дискомфорт в области груди. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила врач-кардиолог, терапевт клиники «Огни Олимпа» Светлана Павличенко. По ее словам, важно обращать внимание на факторы риска ишемического происхождения.

«Симптомы стенокардии — это когда симптом развивается в результате недостаточного кровоснабжения какого-то участка сердца. Чаще всего стенокардии присущи сжатие, давление, но люди с диабетом могут вообще не испытывать боли или чувствовать неопределенные формы. Есть даже форма стенокардии — атипичная», — сказала специалист.

Она добавила, что если у человека присутствуют факторы риска, такие как вредные привычки, диабет или ожирение, при неприятных ощущениях в области груди следует незамедлительно обратиться к врачу.

В августе команда ученых-медиков из Калифорнийского университета в Сан-Франциско опубликовала результаты исследования, согласно которому, чрезмерное времяпрепровождение перед экранами телевизоров и гаджетов может существенно повысить риск развития серьезных заболеваний сердца, включая ишемическую болезнь, инсульт и другие сердечно-сосудистые патологии.

Ранее врач перечислила опасные для здоровья сердца привычки.

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