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Россиянка отдала аферистам 10 млн рублей, которые должна была потратить на лекарства

В Арзамасе женщина отдала мошенникам 10 млн рублей, полученные от государства

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Depositphotos

Жительница Арзамаса поверила аферистам и отдала им деньги, которые должна была потратить на лекарства. Об этом сообщает управление МВД по Нижегородской области.

По словам пенсионерки, ей позвонили аферисты и рассказали о том, что существует угроза для ее счета и денежных средств. Чтобы «обезопасить» деньги, россиянка отдала курьеру 5,9 миллионов рублей.

Спустя две недели с ней снова связались и сообщили, что оставшиеся деньги также в опасности. Банк одобрил выдачу денег, поэтому женщина сняла сумму и передала другому курьеру. Таким образом, от пострадавшей мошенники получили более десяти миллионов рублей.

«Данную сумму пожилая женщина, страдающая редким заболеванием, ранее получила через уполномоченные органы от государства на приобретение жизненно-необходимых ей лекарств», – поделились в ведомстве.

Правоохранители возбудили уголовное дело, одного из курьеров поймали. По его словам, он не знал о мошенничестве и передал деньги пенсионерки мужчине в Москве. На данный момент аферистов ищут.

Ранее в Смоленске инженер испугался фейковых кредитов и перевел аферистам почти пять млн рублей.

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