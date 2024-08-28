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Защита хочет добиться оправдания жительницы Кубинки, которой дали пять лет за пост с 59 просмотрами

Кинолог МВД Зиброва обжалует пятилетний срок за пост об ударе по Краматорску

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Руслан Кривобок/РИА Новости

Одинцовский городской суд приговорил к пяти годам колонии общего режима кинолога Анастасию Зиброву — ее обвиняли в распространении «фейков» об армии в посте с 59 просмотрами. Адвокат девушки Оскар Черджиев сообщил «Газете.Ru», что они намерены обжаловать это решение.

«Будем обжаловать. Через пять дней нам выдадут приговор полностью. Изучим его, будем писать жалобу. Просили признать ее невиновной, оправдать. Она просила, если суд все-таки не согласится с нами, чтобы ей предоставили отсрочку до достижения ребенком 14 лет. Однако суд отказался это делать. И приговорил ее к пяти годам», — сообщил адвокат.

Он подтвердил, что речь в приговоре шла об одном посте.

Дело против кинолога МВД из Кубинки Анастасии Зибровой завели из-за публикации во «ВКонтакте», которую просмотрели 59 раз. В сообщении говорилось о жертвах удара по Краматорску, среди которых были дети и пожилые люди. По словам Зибровой, пост предназначался только для друзей.

28 августа Зиброву осудили на пять лет колонии общего режима. Ей также запретили на четыре года публиковать что-либо в интернете. Прокуратура требовала для девушки шесть лет лишения свободы. Защита просила учесть, что Зиброва — мать-одиночка с маленьким ребенком.

Ранее в Москве пассажиры напали на 87-летнего пенсионера, чтобы «сдать его на Лубянку».

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