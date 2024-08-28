На Кубани таксистка ударила пассажирку после неаккуратного обращения с машиной

В Новороссийске водительница такси не смогла сдержать эмоции после грубого обращения пассажирки с ее авто. Об этом сообщает издание «Новороссийский рабочий».

Как рассказала местная жительница, она вышла из такси и направилась к дому, когда водитель догнала ее, нецензурно обругала и ударила по плечу. Причиной агрессивного поведения стало то, что клиентка с силой закрыла дверь машины. Часть конфликта между женщинами попала на камеру домофона. На кадрах видно, как женщина догоняет пассажирку и с силой бьет ее по руке.

По данным СМИ, потерпевшая посетовала, что агрегатор такси якобы никак не отреагировал на случившееся и наказывать водительницу такси не собирается.

До этого в Москве таксист напал на пассажирку, попросившую его не смотреть видео за рулем.

Ранее во Внуково таксист избил москвича, который отказался от его услуг.