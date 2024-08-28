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Кинолога МВД приговорили к колонии за пост во «ВКонтакте»

«Осторожно, новости»: кинологу МВД дали пять лет колонии за пост с фейками

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Shutterstock

Кинолога МВД Анастасию Зиброву приговорили к пяти годам колонии общего режима за пост во «ВКонтакте» для друзей о ракетном ударе по Краматорску. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Как передает корреспондент информационного ресурса из зала Одинцовского городского суда, Зибровой запретили в течение четырех лет выкладывать материалы в интернет. Уточняется, что прокуратура просила для кинолога шесть лет колонии. Сторона защиты предлагала наказание с отсрочкой, поскольку у Зибровой есть маленький ребенок, за которым она ухаживает одна.

Дело против женщины возбудили из-за поста в соцсети ВК с 59 просмотрами об ударе по Краматорску, в котором было усмотрено распространение фейков.

До этого Преображенский суд Москвы на два месяца продлил срок ареста основателю «Гражданской школы хэкеров», программисту Илье Васильеву по обвинению в распространении фейков о Вооруженных силах России. Фигуранта арестовали 22 июня. Причиной для ареста стали посты в соцсетях, где Васильев писал в том числе об ударах ВС РФ по территории Украины.

Ранее МВД впервые лишило российского гражданства осужденного за фейки про армию.

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