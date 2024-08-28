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Во Франции раскрыли, когда будет опубликовано заявление по делу Дурова

Прокуратура Франции: пока по делу Telegram проходит только Павел Дуров

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Global Look Press

Прокуратура Франции заявила, что в настоящее время по делу Telegram проходит только его основатель, бизнесмен и предприниматель Павел Дуров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Собеседник агентства при этом отказался комментировать информацию о выдаче ордера на арест основателя Telegram. Источник объяснил свою мотивацию «тайной следствия», пообещав при этом, что прокуратура, скорее всего, выступит с новым заявлением.

Как сообщили во французской прокуратуре, ведомство планирует опубликовать заявление по ситуации с Дуровым вечером, 28 августа.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда предприниматель выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Основатель Telegram прибыл в страну из Азербайджана.

Во французской полиции заявили позже, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram.

Ранее Илон Маск призвал освободить Дурова.

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Арест Павла Дурова во Франции
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