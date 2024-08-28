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Рязанская ГРЭС работает штатно после пожара

Рязанская ГРЭС сообщила о работе в штатном режиме после пожара

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Shutterstock

Рязанская государственная районная электростанция (ГРЭС) работает в штатном режиме после возгорания сухой травы на ее территории. Об этом в Telegram-канале сообщила энергокомпания «ОГК-2».

«В ряде Telegram-каналов распространяются видеокадры с последствиями возгорания сухой растительности за территорией электростанции, что произошло сутками ранее — 27 августа 2024 года», — говорится в сообщении.

До этого в пресс-службе регионального МЧС «Газете.Ru» сообщили, что информация о возгорании на территории Рязанской ГРЭС недостоверна.

28 августа портал Ya62.ru сообщил о пожаре на территории ГРЭС. По данным портала, видео в редакцию прислал читатель. Мужчина рассказал, что перед возгоранием слышал громкий хлопок. Других подробностей не приводилось. По данным источников Telegram-канала Baza, видео было снято вчера, когда около ГРЭС горела сухая трава.

Ранее отключился энергоблок Гусиноозерской ГРЭС.

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