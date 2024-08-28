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Эксперт раскрыл, как правильно варить кофе в турке

Бариста Блинников: для турки подойдет только кофе мелкого помола

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Freepik.com

Для приготовления кофе в турке (или джезве) подходят только сильно измельченные зерна, поэтому необходима износостойкая ручная кофемолка. Об этом в интервью проекту «Сноб» рассказал чемпион мира по приготовлению кофе в турке Сергей Блинников.

«Представьте, что одно кофейное зерно нужно измельчить на 30 тысяч мельчайших частичек — только так мы заберем через турку весь вкус, аромат и прочие вещи, которые нам нужны для хорошей классной чашки», — сказал Блинников.

Что касается самой турки, эксперт посоветовал выбирать медные, кварцевые или серебряные. По его словам, эти материалы отличаются высокой теплопроводностью.

«Если турка хорошо проводит тепло, то не имеет значения, на чем вы готовите — на открытом огне, на песке или на плите», — отметил специалист.

Базовый рецепт для турки — 1 грамм кофе на 10 мл воды, заключил он.

В 2024 году ученые из Медицинского университета Гуанси (Китай) обнаружили связь между потреблением кофе и увеличением массы скелетных мышц у взрослых. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers.

По данным авторов научной публикации, потребление кофе обладает значительным потенциалом как диетическая стратегия сохранения массы скелетных мышц и снижения риска саркопении (старческой слабости).

Ранее россиян предупредили о подорожании кофе.

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