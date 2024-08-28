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Россиянам рассказали об уникальном рукотворном водоеме в Подмосковье

welcome.mosreg: на озере Сенеж в Подмосковье можно освоить виндсерфинг и велосап

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Mosreg.ru

Озеро Сенеж в Солнечногорске стало в последние годы одним из самых популярных у россиян мест отдыха в Подмосковье. Это рукотворный водоем с пляжами, покрытыми белым кварцевым песком. Сюда приезжают как для спокойного отдыха, так и для того, чтобы освоить серфинг или покататься на велосапе, пишет welcome.mosreg.

Сенеж – это самый крупный в регионе водоем с уникальной историей, которая началась еще в 1826 году, отмечают специалисты. Тогда построили канал между реками Сестрой и Истрой, который использовали, чтобы перевозить камни для возведения Хама Спасителя.

Сегодня водоем находится рядом с реликтовым хвойным лесом и обрамлен чистыми пляжами с белым кварцевым песком. Он отличается небольшой глубиной и хорошо прогревается. Приверженцы активного вида отдыха могут освоить в здешнем серф-клубе виндсерфинг, сапсерфинг и вейкбординг.

Эксперты отмечают еще одну особенность водоема – это разнообразие водящейся в нем рыбы. Здесь можно порыбачить бесплатно и поймать плотву, карпа, щуку, судака, угря, карася и много других видов рыб.

Интересно, что рядом с озером находится множество достопримечательностей, в числе которых – дом отдыха и творчества художников «Сенеж», путевой дворец, построенный в 1808 году, мемориальный музей Менделеева и Блока и многие другие.

Напомним, еще в 2019 году набережная озера Сенеж в Солнечногорске вошла в число лучших архитектурных проектов мира. Она получила признание на международном уровне, а ее фотографии разместили на сайте крупнейшего в мире сообщества онлайн-архитекторов Architizer.com.

Ранее россиянам рассказали о минимальной температуре воды для купания.

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