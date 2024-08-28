Брата Дурова объявили в розыск во Франции

Брат генерального директора Telegram Павла Дурова и сооснователь мессенджера Николай Дуров объявлен в розыск во Франции. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на текст судебного документа.

По данным газеты, французские власти выдали ордера на арест братьев 25 марта 2024 года по обвинениям в «соучастии в хранении, распространении и демонстрации порнографических изображений несовершеннолетних в составе организованной группы».

В документе, с которым ознакомилось издание Politico, указано, что расследование в отношении Telegram началось еще в марте после того, как администрация мессенджера не ответила на судебный запрос об идентификации пользователя, подозреваемого в сексуальном насилии над детьми. В документе отмечается, что сервис игнорирует все запросы, поступающие от французских и европейских властей.

Павла Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле-Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана. Во французской полиции заявили Reuters, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram.

Ранее Илон Маск призвал освободить Дурова.