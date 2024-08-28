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Политолог оценил слова Трампа про угрозу мировой войны

Политолог Мезюхо назвал здравым зерном слова Трампа об угрозе мировой войны

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Tom Brenner/Reuters

Кандидат в президенты США Дональд Трамп отчасти прав, говоря об угрозе новой мировой войны из-за нападения Вооруженных сил Украины на Курскую область. Об этом заявил политолог Иван Мезюхо, его слова приводит RT.

«В высказывании бывшего американского президента есть здравое зерно», — заявил эксперт.

Политолог при этом напомнил, что именно при президентстве Трампа США активно вооружали Украину и вводили беспрецедентные санкции в отношении России. Мезюхо подчеркнул, что именно эти действия и приближали потенциальное военное противостояние.

Эксперт добавил, что заявление Трампа следует воспринимать, «как предвыборную риторику бывшего и, возможно, будущего президента США», которое было сделано против его главного оппонента — выдвиженца от демократов Камалы Харрис.

До этого Трамп заявлял, что атака Украины на Курскую область демонстрирует, что новая мировая война ближе, чем когда-либо. Экс-глава Белого дома также напомнил, что российская армия обладает отличным опытом ведения боевых действий в зимних условиях.

Ранее в Кремле оценили слова Трампа о мировой войне.

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