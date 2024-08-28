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В Воронеже избрали нового мэра

Губернатор Гусев: мэром Воронежа стал Сергей Петрин

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Администрация Воронежа

Депутаты городской думы избрали главой Воронежа Сергея Петрина. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По его словам, Петрин работает в структурах мэрии более десяти лет, а всего в сфере жилищно-коммунального хозяйства — свыше 25.

По данным «TV Губернии», на пост нового мэра претендовали 13 соискателей. Из 29 депутатов кандидатуру Сергея Петрина поддержали 25 человек.

Петрин окончил Воронежскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности инженер-строитель. До своего назначения и.о. мэра Воронежа он работал директором УК Центрального района и первым заместителем руководителя управы по ЖКХ.

В мае 2024 года предыдущий глава Воронежа Вадим Кстенин объявил, что уходит в отставку в связи с переходом на другую работу. Как уточнили в пресс-службе городской администрации, Кстенин оставался на посту мэра до 13 июня, после чего отправился в плановый отпуск, а по его окончании вышел на другую работу.

Ранее Мишустин сменил замминистра здравоохранения.

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