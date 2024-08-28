В Грузии сделали неожиданное заявление о православном христианстве

По инициативе олигарха Бидзины Иванишвили партия «Грузинская мечта» захотела официально объявить православие государственной религией. Об этом сообщает телеканал Formula TV.

«Грузинская мечта» хочет, чтобы православие было официально объявлено государственной религией. Несколько источников подтверждают информацию о формуле. Инициатива принадлежит основателю правящей партии Бидзине Иванишвили», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, в Патриархии Грузии уже состоялась встреча по этому вопросу. На мероприятии присутствовали высшие иерархи и представители патриархии. Также была назначена еще одна встреча, но ее дата пока неизвестна.

Formula TV отмечает, что против этой инициативы выступает Патриарх всея Грузии Илия II. По мнению предстоятеля, в этом нет необходимости, более того, «такой исторический момент в стране еще не настал».

В свою очередь митрополит Ахалкалакский и Кумурдойский Николоз Пачуашвили выразил мнение, что, если православие будет объявлено государственной религией, церковь не сможет быть независимой от государства. Священник считает, что такое решение «не пойдет стране на пользу».

До этого президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, что позволит запретить в стране все церкви, связанные с Русской православной церковью. В первую очередь это угрожает Украинской православной церкви, на которую продолжаются гонения на фоне конфликта с Россией. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президента Грузии обвинили в нападках на православие.