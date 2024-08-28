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Белгородец бил новорожденную дочь по голове и запрещал ей дышать, закрывая лицо рукой

В Белгородской области будут судить мужчину, который избивал новорожденную дочь

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Freepik.com

Мужчина истязал новорожденную дочь из-за ее плача, сообщает СУ СК России по Белгородской области.

По версии следствия, этой зимой местный житель проводил время со своей дочерью, родившейся в декабре 2023 года. Отца сильно раздражали капризы и плач ребенка, из-за чего он стал подкидывать его вверх и ловить, а затем трясти на уровне своей груди и накрывать лицо девочки рукой, закрывая рот и удерживая ее в таком положении. Кроме того, в начале февраля мужчина несколько раз ударил младенца кулаком по голове.

Против жестокого отца возбудили дело по трем статьям, его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего, а также ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и жестоком обращении с несовершеннолетним. Мужчину заключили под стражу, где он находится до сих пор. В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом.

Ранее на Ямале осудили мать, прижигавшую зажигалкой ноги четырехмесячного сына.

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