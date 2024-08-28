На территории Рязанской ГРЭС произошел пожар. Об этом сообщает портал Ya62.ru.

По данным портала, видео в редакцию прислал читатель.

Мужчина подчеркнул, что перед возгоранием слышал громкий хлопок.

Других подробностей инцидента авторы публикации не приводят.

При этом Telegram-канал Baza сообщает, что информация о пожаре на Рязанской ГРЭС является фейком.

«По словам источников, опубликованное в сети видео было снято вчера, когда рядом с ГРЭС горела сухая трава. Дым сняли на фоне станции», — говорится в сообщении.

До этого в городе Котельнич Кировской области беспилотный летательный аппарат атаковал емкость с нефтепродуктами. По словам губернатора региона Александра Соколова, результате атаки никто не пострадал, возгорания не произошло.

Также на нефтебазе неподалеку от города Каменск-Шахтинск в Ростовской области начался пожар. Предварительно, причиной стала атака беспилотника. В Ростовской области уже 10 дней не могут ликвидировать пожар на другой нефтебазе.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.