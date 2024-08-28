Россиянам рассказали о новом способе мошенничества с установкой счетчиков

Мошенники начали использовать новую схему обмана россиян с установкой и заменой счетчиков. Об этом рассказала РИА Новости куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова.

Она отметила, что мошенники обращаются к россиянам от лица Россетей и убеждают их поставить или заменить приборы учета электроэнергии. После этого злоумышленники пытаются вытянуть из потенциальных жертв данные граждан для входа в их личный кабинет на Госуслугах.

До этого эксперт по информационной безопасности финансового маркетплейса «Сравни» Никита Блисс рассказывал, что самый распространенный способ мошенников по обману пенсионеров – это перевод денег. Злоумышленники убеждают пожилую жертву перевести деньги на якобы безопасный счет, уверяя, что так они либо сумеют их сохранить, либо помогут родственникам, либо – выгодно инвестируют.

Ранее россиянам рассказали о новой схеме мошенников в Telegram, связанной с арестом Павла Дурова.