Якутянин два часа провел на заборе с криками о помощи, напоровшись ногой на штырь

В Якутске мужчина два часа провел на заборе с криками о помощи, напоровшись ногой на штырь. Об этом сообщает МЧС России.

По информации министерства, инцидент произошел, когда мужчина перелезал через металлический забор. Он напоролся ногой на штырь и застрял на нем. Пострадавший два часа взывал о помощи, однако лишь один из прохожих спустя время обратил на это внимание и вызвал на место сотрудников экстренных служб.

Прибывшие на место происшествия спасатели при помощи гидравлического инструмента откусили часть конструкции забора и спустили пострадавшего на землю. Арматура вошла глубоко в тело мужчины, однако сотрудникам экстренных служб удалось ее срезать.

После оказания первой помощи его передали медицинским сотрудникам. Отмечается, что мужчине повезло — штырь не задел бедренную артерию.

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