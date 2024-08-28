В Екатеринбурге будущие полицейские устроили вечеринку под тюремные песни

В Екатеринбурге будущие полицейские устроили вечеринку в служебной форме под песни группы «Бутырка» и Anna Asti. Видео с будущими сотрудниками опубликовало издание URA.RU.

«Орали блатные песни тюремной направленности. Возникает вопрос: а чему учат в этом центре будущих полицейских? И можно ли им потом доверять охрану порядка?» — прокомментировали эти кадры местные жители.

Глава пресс-службы свердловского ГУМВД Валерий Горелых заявил, что ролик с вечеринки будет проверен управлением по работе с личным составом регионального управления МВД, в отделении которого он и был снят.

До этого в Москве сотрудники МВД обокрали офисы подозреваемых на 3 млн рублей. К краже денег, оргтехники и электроники оказались причастны подполковник, старший лейтенант и несколько других сотрудников одного из столичных отделов УМВД. Оперуполномоченные должны были провести обыски в помещениях трех фирм, которые заподозрили в продаже контрафактных часов Tissot на маркетплейсах.

Ранее в Петербурге задержали лжеполицейских, подозреваемых в похищении.