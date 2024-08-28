В Ярославле эвакуируют сотрудников нефтезавода

Сотрудников Ярославского нефтеперерабатывающего завода в данный момент эвакуируют с предприятия из-за угрозы атаки беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его информации, данные о возможном ударе БПЛА поступила силовикам.

«Работники НПЗ «Славнефть-ЯНОС» эвакуированы в безопасное место», — говорится в публикации.

До этого губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил, что в городе Котельнич беспилотник атаковал емкость с нефтепродуктами. В результате атаки никто не пострадал, возгорания не произошло.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться». В мае 2023 года дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити».

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