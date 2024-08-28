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Опубликовано видео с моментом детонации украинского дрона в Кировской области

SHOT показал кадры удара дрона ВСУ по нефтебазе в Кировской области

В сети появилось видео, на котором запечатлен момент детонации украинского беспилотника в Кировской области, где утром 28 августа был атакован нефтекомбинат. Кадры опубликовал Telegram-канал SHOT.

По его данным, в среду нефтебазу в городе Котельнич атаковали четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА), которые были запущены, предварительно, из Сумской области Украины.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 28 августа впервые атаковали объекты в Кировской области. Прилет первого украинского дрона-камикадзе по пустому резервуару с нефтепродуктами произошел около 10 утра. Летательный аппарат взорвался и загорелся. Второй БПЛА атаковал другую емкость спустя 40 минут и также сдетонировал. Через несколько минут третий беспилотник атаковал еще один резервуар и тот загорелся.

До этого губернатор Кировской области Александр Соколов заявил, что при атаке БПЛА на емкость с нефтепродуктами никто не пострадал.

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.

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