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Фигурант дела о покушении на Прилепина останется под стражей до 15 ноября

Военный суд продлил арест фигуранту дела о покушении на Прилепина до 15 ноября

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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Второй Западный окружной военный суд продлил срок ареста фигуранту уголовного дела о покушении на писателя и общественного деятеля Евгения (Захара) Прилепина Александру Пермякову. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что срок содержания Пермякова под стражей продлен до 15 ноября.

«Продлить Пермякову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 15 ноября», — сообщили в суде.

Защита Пермякова просила изменить меру пресечения на более мягкую, не связанную с содержанием под стражей.

До этого следствие установило еще одного фигуранта дела о покушении на писателя и общественного деятеля Евгения (Захара) Прилепина.

Как заявил источник ТАСС, материалы дела в отношении установленного сообщника и других пособников Пермякова выделены в отдельное производство.

6 мая 2023 года произошел взрыв в машине, в которой писатель Захар Прилепин ехал с Александром Шубиным в Нижегородской области. Писателя госпитализировали, ему провели несколько операций. Следственный комитет РФ квалифицировал произошедшее как теракт.

Ранее второй Западный окружной военный суд получил дело Пермякова.

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