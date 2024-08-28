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В Ленобласти задержали «поклонника» проукраинских террористических группировок

78.ru: в Ленобласти задержали мужчину, поддерживавшего ВСУ и террористов

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Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

В Ленинградской области силовики задержали мужчину, который писал в соцсетях о «победах» украинских войск и положительно высказывался о террористах. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник.

Уточняется, что задержание произошло в городе Сланцы. Сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на публикации местного жителя в соцсетях. По словам источника 78.ru, действия задержанного могут подпадать под статью 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности», максимальное наказание по которой — семь лет лишения свободы.

Утром 28 августа Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщала о задержании шести подозреваемых в подготовке терактов в Ингушетии.

Уточнялось, что они уже признались в подготовке терактов. Задержанные оказались местными жителями и гражданами РФ. По данным ФСБ, они готовили нападение на правоохранителей и религиозные объекты, в том числе на церковь Покрова Пресвятой Богородицы в городе Сунже.

Ранее стало известно о задержании в Москве вероятных диверсантов.

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