Восьмилетняя девочка попала в реанимацию с детской площадки в Петербурге

В Московском районе Петербурга несовершеннолетняя девочка получила травму на детской площадке во дворе дома и была доставлена с травмами в реанимацию. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел на детской площадке во дворе дома по улице Орджоникидзе, восьмилетняя девочка упала в детском игровом комплексе и ударилась животом о твердый предмет на земле.

Школьнице потребовалась медицинская помощь, она доставлена в отделении реанимации с травмой органов брюшной полости. Подробности о состоянии пострадавшей неизвестны.

До этого сообщалось, что в ХМАО младенец получил травму головы, попав под качели. Женщина, которая пришла с младенцем, отдыхала на скамейке. Мальчик тем временем ползал по песку. В какой-то момент младенца привлекли качели, на которых катались старшие дети. Находившийся на аттракционе ребенок не заметил мальчика и сбил его. Медики госпитализировали ребенка. Информация о точном диагнозе и состоянии пациента отсутствует.

Ранее в Москве школьник проломил голову пятилетнему ребенку на детской площадке.