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В Самарской области ввели режим ЧС

В Самарской области ввели режим ЧС из-за проблем с посевами

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Егор Еремов/РИА Новости

В Самарской области ввели режим ЧС из-за проблем с посевами. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.

Сразу в четырех районах области сложилась катастрофическая ситуация с посевами: в Кинель-Черкасском, Похвистневском, Сергиевском и Челно-Вершинском.

Министерству сельского хозяйства области было поручено оказывать помощь производителям, пострадавшим из-за массового ухудшения ситуации с урожаем. Предприятия получат страховые выплаты.

До этого глава Минсельхоза Оксана Лут признала, что окончательные данные о продовольственных запасах страны могут отличаться от прогнозируемых 86 млн тонн пшеницы в сторону уменьшения.

За 2023–2024 сельхозсезон страна экспортировала рекордные 55,3 млн тонн пшеницы, составив более четверти мирового рынка.

Ранее в России появился новый способ повышения урожая земляники.

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