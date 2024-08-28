В Ингушетии задержаны шесть подозреваемых в подготовке терактов

Федеральная служба безопасности РФ задержала шесть подозреваемых в подготовке терактов в Ингушетии. Сообщение ведомства передает ТАСС.

Задержания произошли в Назрани и селении Кантышево. Сообщается, что задержанные уже признались в подготовке терактов. Все они были местными жителями, гражданами РФ. По данным ФСБ, они готовили нападение на правоохранителей и религиозные объекты, в том числе на церковь Покрова Пресвятой Богородицы в городе Сунжа.

До этого ФСБ нашла два взрывных устройства в доме участника нападений на церкви в Дагестане. Они представляли собой заполненные взрывчаткой пластиковые бутылки с выведенными проводами.

23 июня в Дагестане произошла серия терактов. Вооруженные боевики обстреляли православные храмы и синагоги. В ходе контртеррористической операции (КТО) ликвидировали одного из сыновей экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Османа.

Ранее в Москве задержали диверсантов, запускавших беспилотники для съемок ПВО.