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Во Всероссийском обществе слепых рассказали, кем работают незрячие

Глава ВОС Сипкин: незрячие люди могут работать массажистами и преподавателями

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Shutterstock

Незрячие люди создают серьезную конкуренцию на рынке труда, потому что они умеют работать качественно. Об этом Pravda.Ru рассказал президент Всероссийского общества слепых Владимир Сипкин.

Он напомнил, что у таких людей обычно обостряются тактильные навыки, поэтому они могут пройти обучение и стать массажистами. По его словам, данная специальность является одной из самых конкурентных.

«Также есть незрячие преподаватели, как правило, истории. Сейчас в различных специализированных школах наши инвалиды по зрению преподают детям. Также это музыканты, преподаватели музыки. Среди незрячих много исполнителей», — добавил Сипкин.

Депутат Госдумы, вице-президент Всероссийского общества слепых Олег Смолин в беседе с «Газетой.Ru» говорил, что незрячим россиянам стало сложнее передвигаться по улицам Москвы — вдоль тротуаров больше нет ограждений, служивших ориентиром. По мнению депутата, сложности с перемещением по городу у незрячих людей были всегда — во многих российских городах не хватает специальных светофоров. Он добавил, что прохожие могут значительно облегчить жизнь незрячим, если помогут им переходить через улицу.

Ранее сообщалось, что приложение 2ГИС адаптировали для незрячих людей.

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