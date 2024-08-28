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Россияне ответили, собирают ли они грибы и ягоды

«КП»: 48% россиян собирают грибы и ягоды

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Martins Vanags/Shutterstock/FOTODOM

Почти половина (48%) россиян каждый год ходят в лес, чтобы собирать грибы и ягоды, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 8,6 тыс. человек.

Из них 47% уточнили, что собирают грибы, чернику, голубику, морошку, лесную землянику, чтобы делать запасы и варить варенье.

«Обожаю «тихую охоту», первые грибы всегда отдаю родным. Мы их сушим, маринуем, жарим, замораживаем», — поделился участник опроса.

Еще 1% опрошенных ответили, что собирают грибы и ягоды на продажу. 8% респондентов признались, что любят гулять в лесу, однако, ничего не собирают там, потому что не очень хорошо разбираются в грибах и ягодах. 43% не ходят в лес.

«Сейчас страшно ходить по грибы. У нас медведей много развелось», — сказал участник опроса.

Оставшийся 1% выбрали вариант «другое».

Эксперты Рослесинфорга до этого говорили, что для обычных грибников, которые выходят на «тихую охоту» не чаще, чем один-два раза в сезон, наибольшую опасность представляют ядовитые грибы, которые маскируются под съедобные. Не все грибы сразу «кричат» о своей опасности, как красные мухоморы или бледные поганки, предупредили они.

Ранее сообщалось, что россиянка нашла в лесу редкий гриб необычной формы.

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