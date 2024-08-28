Французский адвокат заявил, что задержание Дурова стало возможным только благодаря слежке

Задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции, по мнению французского адвоката по уголовным делам Антони Бема, стало результатом длительного полицейского расследования и слежки. Об этом он заявил РИА Новости.

«Задержание Павла Дурова не свалилось с неба, это плод длительного расследования наряду со слежкой. Это подтверждают несколько моментов. Во-первых, он был арестован на основании ордера на арест, выданного на его имя. Ордер на арест выдается только в том случае, если после проведения следственных действий имеются основания полагать, что он участвовал в совершении преступлений или правонарушений,» — рассказал юрист.

Адвокат также отметил, что следователи, скорее всего, располагают досье на Дурова.

Бем также напомнил, что аэропорт Ле Бурже, куда прилетел Дуров, предназначен для частных самолетов, что затрудняет получение информации о пассажирах по сравнению с обычными аэропортами.

Таким образом, следователи могли иметь человека в Ле Бурже, который отслеживал списки рейсов для задержания Дурова, либо его окружение находилось под прослушкой, либо была организована слежка. Также возможно, что власти Дубая тайно передали информацию французам, отметил Бем.

В любом случае, этот арест является результатом долгосрочной работы следственных органов, резюмировал он.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

Во французской полиции заявили Reuters, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. Там добавили, что Дуров находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.

В прокуратуре при этом уточнили, что Дурова допрашивают в рамках расследования в отношении «неназванного лица», которое обвиняется в 12 преступлениях. Дело было открыто 8 июля.

Ранее было названо возможное место заключения Павла Дурова.