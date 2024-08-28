Бизнесмен не признает вину в растрате средств «Роснано»

Глава компании по производству устройств на основе гибкой электроники «Пластик лоджик» Борис Галкин отказался признавать вину в растрате выделенных «Роснано» денежных средств. Об этом, ссылаясь на материалы уголовного дела, сообщает ТАСС.

Защита Галкина ссылается на то, что бизнесмен самостоятельно не мог принимать решения, а в фабуле обвинения не содержится описание каких-либо преступных действий с его стороны. Галкин также имеет вид на жительство в Индонезии.

До этого сообщалось, что суд арестовал и отправил в московский СИЗО Галкина.

Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел по результатам проверок в «Роснано», где были выявлены факты многомиллиардных хищений. «Роснано» признана потерпевшей стороной. Только по одному из них был причинен ущерб на сумму более 2 млрд руб.

Ранее суд в Москве арестовал бывших топ-менеджеров «Роснано».