Из города Селидово, находящегося под контролем ВСУ, власти начали эвакуацию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией в городе.

«У нас из города уже выехали все службы - нет коммунальных служб, администрация выехала еще в начале августа и вывезла все документы, выехала налоговая. В городе почти нет связи, нет воды, газа, света, на сегодняшний день вообще ничего нет, воду берем из единственной скважины», — рассказал собеседник агентства.

Местные жители сообщают, что готовятся к активным боевым действиям и запасаются продуктами, оборудуя подвалы для укрытия.

Источник также отметил, что ВСУ готовятся к военным действиям в городской зоне. Недавно в городе не было никого — ни городских служб, ни военных. Сейчас же украинские военные активно входят в город и готовятся к боевым действиям, — добавил он.

В России также сообщили об ускорении наступления на Покровском направлении. Это произошло после того, как командование украинской армии перебросило часть войск к Курской области. Военный эксперт Михаил Онуфриенко отметил, что в данный момент бои проходят в населенном пункте Николаевка, которое располагается около Димитрова (украинское название — Мирноград).

Это один из крупных городов, который наравне с Селидово, Курахово, Покровском и Украинском на протяжении почти десяти лет считался глубоким тылом Вооруженных сил Украины, уточнил Онуфриенко.

Ранее Украина начала расширять эвакуацию на подконтрольной ей части ДНР.