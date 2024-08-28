Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Органы власти эвакуируют из подконтрольного ВСУ Селидово в ДНР

РИА Новости: власти начали эвакуацию из Селидово, находящегося под контролем ВСУ

close
100%
РИА «Новости»

Из города Селидово, находящегося под контролем ВСУ, власти начали эвакуацию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией в городе.

«У нас из города уже выехали все службы - нет коммунальных служб, администрация выехала еще в начале августа и вывезла все документы, выехала налоговая. В городе почти нет связи, нет воды, газа, света, на сегодняшний день вообще ничего нет, воду берем из единственной скважины», — рассказал собеседник агентства.

Местные жители сообщают, что готовятся к активным боевым действиям и запасаются продуктами, оборудуя подвалы для укрытия.

Источник также отметил, что ВСУ готовятся к военным действиям в городской зоне. Недавно в городе не было никого — ни городских служб, ни военных. Сейчас же украинские военные активно входят в город и готовятся к боевым действиям, — добавил он.

В России также сообщили об ускорении наступления на Покровском направлении. Это произошло после того, как командование украинской армии перебросило часть войск к Курской области. Военный эксперт Михаил Онуфриенко отметил, что в данный момент бои проходят в населенном пункте Николаевка, которое располагается около Димитрова (украинское название — Мирноград).

Это один из крупных городов, который наравне с Селидово, Курахово, Покровском и Украинском на протяжении почти десяти лет считался глубоким тылом Вооруженных сил Украины, уточнил Онуфриенко.

Ранее Украина начала расширять эвакуацию на подконтрольной ей части ДНР.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами