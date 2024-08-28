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В Липецкой области объявлена воздушная опасность

ГУ МЧС: воздушная опасность объявлена в Липецкой области

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Shutterstock/AyhanTuranMenekay

На территории Липецкой области объявлена воздушная опасность. Об этом в Telegram-канале сообщает ГУ МЧС по региону.

«Объявлен желтый уровень «Воздушная опасность» по Липецкой области», — сказано в сообщении.

Системы противовоздушной обороны (ПВО) России в ночь на 27 августа сбили пять украинских беспилотников самолетного типа в Белгородской и Курской областях. Три БПЛА были уничтожены над Белгородской областью, два — над Курской.

Согласно заявлению мэра Курска Игоря Куцака, в результате атаки дронов на ряде объектов в области зафиксировали незначительные повреждения. Помимо этого, произошел пожар на дачном участке. В ходе налета никто не пострадал.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ночью сообщал, что в селе Репяховка Краснояружского района после атаки беспилотника пострадали мужчина и женщина. Врачи диагностировали у них сотрясение головного мозга. В населенном пункте также оказались повреждены три легковых автомобиля, один из которых сгорел. В селе Косилово украинский дрон влетел в частный дом, пострадали три женщины.

Ранее у ВСУ появились беспилотники, способные долететь до Сибири.

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