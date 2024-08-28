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Половина россиян любят и арбузы, и дыни

Большинство россиян покупают арбузы и дыни на рынках и ярмарках

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Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Почти половина — 47% — опрошенных россиян любят и арбуз, и дыню. Нашлись и те, кто выбирает только арбуз, — их оказалось 35%, дыню же предпочитают только 15%. Примечательно, что всего 3% людей отметили, что не отдают предпочтение ни одному из вариантов. Это показало исследование аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» и сервиса «Пaкет», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Самым популярным лайфхаком, которым пользуются опрошенные при выборе этих продуктов является стук (70%). Звук при постукивании по арбузу должен быть звонким, а по дыне — глухим. Кстати, 23% и вовсе не знают никаких хитростей проверки.

Подавляющее большинство (74%) покупают арбузы и дыни на ярмарках и рынках. Сетевые продуктовые магазины занимают второе место в опросе, им доверяют 56% респондентов. И только 10% опрошенных при покупке этих продуктов делают выбор в пользу сервисов доставки. Несмотря на это, покупатели активно приобретают «летние» плоды в интернете. В частности, объем продаж арбузов и дынь в онлайне возрос на 37%, однако стоит отметить, что средний чек таких заказов выше на 10-15%, чем офлайн покупки.

При этом средняя цена арбузов в Москве составляет 481 рубль, что на 21% выше, чем в прошлом году. К тому же, число покупок увеличилось на 12%. А Средний чек покупки дынь равен 566 рублям. Цена с прошлого года выросла на 30%, а количество покупок уменьшилось на 13%.

Также стоит отметить, что средняя стоимость арбузов по всей России составила 384 рубля, это на 19% больше, чем в прошлом году. При этом число покупок оказалось выше на 8%. К тому же, средний чек за одну дыню по всей стране равен 494 рублям, что на 27% выше, чем в 2023 году, однако количество покупок снизилось на 20%.

Также, по мнению большинства, самым удачным временем для приобретения вкусных арбузов и дынь являются конец лета и начало осени (81%). И лишь 1% опрошенных считает, что хороший период для покупки — начало лета.

Эксперты аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» также отмечают, что россияне чаще приобретали арбуз весом 5-8 килограмм, а дыню 4-7 килограмм. Интересно, что в потребительской корзине становится все больше арбузов без косточек и с желтой мякотью, которые, как правило, дороже традиционных красных плодов. В связи с этим средний чек за единицу продукта может расти.

Ранее россиян предупредили, чем может обернуться арбузная диета.

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