Еще семь человек предложили выдвинуть Павла Дурова на Нобелевскую премию

Еще семь человек, помимо ректора Евразийского международного университета Константина Клименко, предложили выдвинуть основателя Telegram Павла Дурова на Нобелевскую премию. Об этом заявил Клименко, слова которого передает РИА Новости.

«Семь. Это три ректора и четыре члена парламентов», — ответил Клименко, не уточнив, кто именно подал заявления в Нобелевский комитет, так как считает, что на этих людей будут оказать давление.

До этого Клименко сообщил, что направил официальное представление в Нобелевский комитет о присуждении Дурову Нобелевской премии.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

Во французской полиции заявили Reuters, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. Там добавили, что Дуров находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.

В прокуратуре при этом уточнили, что Дурова допрашивают в рамках расследования в отношении «неназванного лица», которое обвиняется в 12 преступлениях. Дело было открыто 8 июля.

Ранее стало известно о регулярных поездках Дурова в Россию.