Медведев обратился к мигрантам

У миграционной проблемы России нет простого решения, страна должна иметь трудовые ресурсы, но те, кто приезжают, должны жить по российским правилам. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, слова которого передает ТАСС.

По мнению Медведева, мигранты должны чувствовать себя часть России, должны понимать российскую историю, владеть русским языком. Он также отметил, что те, кто приезжают, не должны навязывать россиянам никакие порядки.

24 августа сообщалось, что Госдума рассмотрит инициативу о выдворении из РФ всех мигрантов с судимостью.

До этого Минобрнауки рекомендовали фиксировать на видео экзамен по русскому для мигрантов.

20 августа директор Первого департамента стран СНГ МИД Микаэл Агасандян сказал, что Россия открыта для граждан других стран, которые соблюдают законы и правила, уважают местные традиции и культуру.

Ранее в Госдуме предложили запретить трудовым мигрантам переезжать в РФ с семьями.