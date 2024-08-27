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Девушку задержали за домогательства во время игры с подростками в «Правда или действие»

В США девушку обвинили в приставаниях к двум маленьким сестрам во время игры

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Bexar County Jail

В США девушка домогалась маленьких сестер во время игры «Правда или действие». Об этом сообщает газета My San Antonio.

В начале августа Эвелин Алехандре Алеман из Сан-Антонио, штат Техас, были предъявлены обвинения в сексуальном насилии и развратных действиях в отношении несовершеннолетних.

По данным полиции, 20-летняя Алеман играла в игру «Правда или действие» с двумя сестрами 12 и 14 лет. Находясь с девочками ночью в бассейне, американка прикасалась к ним, а затем продолжила приставать к детям в ванной. После чего жертвы разделись и легли спать вместе с Алеман.

В итоге потерпевшие рассказали обо всем взрослым, и подозреваемая подтвердила их слова. Девушку отправили под стражу, но в тот же день выпустили под залог в $100 тыс. Какое наказание грозит Алеман, не уточняется.

Ранее школьник из Нижегородской области приставал к ровесникам в одном из детских лагерей региона.

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