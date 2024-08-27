На Волге затонула лодка с двумя взрослыми и двумя детьми

На Волге в районе Тольятти затонула лодка, всем пассажирам удалось спастись. Об этом сообщили в Центральном МСУТ СК России.

По предварительным данным, накануне днем маломерное судно, на борту которого находились четыре человека, затонуло из-за резкого поворота в акватории Саратовского водохранилища. Двое взрослых и двое детей, в возрасте пяти и 10 лет, самостоятельно добрались до берега, где им оказали необходимую медицинскую помощь.

По факту инцидента проводится проверка. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются, в ближайшее время судно собираются поднимать со дна реки. Следователи готовятся возбудить уголовное дело о нарушении правил эксплуатации внутреннего водного транспорта.

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