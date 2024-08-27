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В США орлан переел так, что не смог улететь

В США сотрудники департамента охраны природы спасали переевшего белого орлана

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The Kansas City Star/X (Бывший Twitter)

Сотрудники департамента охраны природы штата Миссури пытались спасти переевшего белого орлана. Об этом пишет издание Kansas City Star.

По данным журналистов, птицу с очень большим животом нашли возле парка, который был открыт на месте сражения при Уилсонс-Крик. Орлана, который не мог взлететь, приняли за больного и забрали на осмотр. Рентген показал, что недавно птица съела целого енота, это и стало причиной того, что хищник не смог взлететь.

«Слишком толстый, чтобы летать», — пояснили сотрудники департамента.

Животное вернули в дикую природу. Орлан улетел сразу после того, как смог переварить добычу.

В прошлом году в Курской области перекрасили статую орла из-за схожести с национальным символом США. По словам орнитолога, после преображения птица стала походить на императорского орла, который является прототипом геральдических символов от Римской империи до российского герба.

Ранее строители в Великобритании отложили ремонт дороги за миллионы фунтов из-за логова грызунов.

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