Строители обнаружили бомбу времен Второй мировой войны

Строители в США обнаружили бомбу времен Второй мировой войны, пишет Fox News. Разбираться со снарядом пришлось прибывшим на место специалистам.

Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел в штате Колорадо. Сотрудники строительной компании вели работы и копали землю, когда наткнулись на неразорвавшуюся бомбу. Сначала рабочие позвонили в полицию, однако шериф, осмотрев снаряд, позвонил саперам.

Специалисты с помощью рентгеновского аппарата установили, что строители нашли инертную чугунную миниатюрную бомбу. Это учебный снаряд, с помощью которого будущие артиллеристы отрабатывали навыки перед отправкой на фронт во время Второй мировой войны.

«Учебные и практические боеприпасы также могут быть опасны, к ним не следует прикасаться», - предупредили специалисты.

Ранее в Великобритании взрывотехники обезвредили немецкую бомбу весом в полтонны.