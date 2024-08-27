На Урале правоохранители отпустили мужчину, который пытался изнасиловать школьницу

В Первоуральске пьяный мужчина едва не изнасиловал девочку-подростка. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Первоуральск».

По данным канала, все произошло 27 августа в доме 20А по Советской улице — где в одной из квартир всю ночь длилось шумное застолье. Соседи рассказали, что балагуры всю ночь распивали спиртное, а потом один из мужчин напал на несовершеннолетнюю. Потерпевшая пришла в гости к своей подруге, которая приходится хозяйке квартиры, где была вечеринка, племянницей.

По информации URA.ru, на место происшествия очевидцы вызвали правоохранителей, но те не стали задерживать нападавшего.

«Он пытался напасть с ножом, а также таскал за волосы», — рассказал об агрессоре житель дома, где произошло ЧП.

В пресс-службе городской полиции отметили, что проводят проверку по факту случившегося.

До этого в Казани пьяный мужчина изнасиловал школьницу у себя дома.