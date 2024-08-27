Петербурженка взыскала 200 тысяч рублей за падение в автобусе

В Петербурге женщина упала в автобусе и взыскала 200 тысяч рублей морального вреда. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Инцидент произошел 10 августа 2022 года в городе Колпино на улице Танкистов. Водитель автобуса нарушил ПДД — в результате пассажирка, находившаяся в салоне, упала. Шофер оказал ей всю необходимую помощь, вызвал на место бригаду скорой помощи и полицию. Женщина получила травмы, вред ее здоровью оценили как среднетяжелый.

Пострадавшая обратилась в суд с требованием взыскать с СПб ГУП «Пассажиравтотранс» компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Суд рассмотрел материалы дела и взыскал в пользу получившей травмы женщины 200 тысяч рублей морального вреда.

До этого стало известно, что школа в Ханты-Мансийском автономном округе выплатит ученику компенсацию за травму на физкультуре. Мальчик сломал ногу и суд обязал учреждение выплатить ему 400 тысяч рублей.

Ранее сломавшая ногу в салоне красоты россиянка отсудила компенсацию.