Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Петербурженка взыскала 200 тысяч рублей за падение в автобусе

В Петербурге женщина взыскала 200 тысяч рублей за падение в автобусе

close
100%
Freepik

В Петербурге женщина упала в автобусе и взыскала 200 тысяч рублей морального вреда. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Инцидент произошел 10 августа 2022 года в городе Колпино на улице Танкистов. Водитель автобуса нарушил ПДД — в результате пассажирка, находившаяся в салоне, упала. Шофер оказал ей всю необходимую помощь, вызвал на место бригаду скорой помощи и полицию. Женщина получила травмы, вред ее здоровью оценили как среднетяжелый.

Пострадавшая обратилась в суд с требованием взыскать с СПб ГУП «Пассажиравтотранс» компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Суд рассмотрел материалы дела и взыскал в пользу получившей травмы женщины 200 тысяч рублей морального вреда.

До этого стало известно, что школа в Ханты-Мансийском автономном округе выплатит ученику компенсацию за травму на физкультуре. Мальчик сломал ногу и суд обязал учреждение выплатить ему 400 тысяч рублей.

Ранее сломавшая ногу в салоне красоты россиянка отсудила компенсацию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами