Стало известно, что Павел Дуров регулярно посещал РФ

Основатель Telegram Павел Дуров прилетал в Россию 50 раз с 2015 по 2021 год. Об этом сообщает канал Москва News.

В своих интервью миллиардер говорил, что уехал из России, поскольку отказался сотрудничать с властями. Оказалось, что Дуров регулярно посещал страну, даже в 2017 году, когда ФСБ требовала передать ключи шифрования от мессенджера, и в 2020 году, когда Роскомнадзор восстановил доступ к Telegram на территории РФ.

Французские правоохранители задержали Дурова вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

Во французской полиции заявили Reuters, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. Там добавили, что Дуров находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.

Ранее Лукашенко заявил, что не осуждает арест Дурова.