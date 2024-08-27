В Севастополе восстановлено движение морского пассажирского транспорта

Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу. Об этом сообщается в Telegram-канале городской дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Морской пассажирский транспорт возобновляет работу», — говорится в публикации.

Об ограничениях сообщалось в 17:23 по местному времени (совпадает с мск).

До этого движение морского транспорта останавливали в городе 23 августа.

22 августа Telegram-канал «Военная хроника» сообщил о появлении в небе над акваторией Черного моря большого количества разведывательных самолетов Военно-воздушных сил (ВВС) США. В материале подчеркивалось, что в таких ситуациях «ничего хорошего обычно не происходит».

Утром в тот же день в Севастополе сработали сирены воздушной тревоги. Особый режим действовал на территории города в течение 15 минут. О том, что угроза миновала, губернатор населенного пункта Михаил Развожаев заявил в 11:17 (мск).

Ранее в Севастополе восстановили подачу электричества.