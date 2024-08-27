Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Научный беспилотник напугал жителей ХМАО

Жители поселка в ХМАО вызвали полицию из-за полета исследовательского дрона

close
100%
Depositphotos

Жителей поселка Барсово (Сургутский район) в Ханты-Мансийском автономном округе напугал беспилотник, который занимался научным исследованием местности. Об этом пишет Telegram-канал «Сургут Мегаполис».

«Даже если это учебный, нашли где летать! Тут мосты, жилые дома, нефтяной завод рядом», — возмутились очевидцы.

Жители поселка позвонили в службу 112 и на место прибыли правоохранители.

В пресс-службе мэрии Сургутского района сообщили порталу URA.RU, что администрация Барсово предупреждала жителей о видеосъемке квадрокоптерами с 26 по 31 августа с целью проведения научных изысканий.

До этого ученые из Московского авиационного института (МАИ), компании «Космостехпроект», ГБОУ «Воробьёвы горы» и «Российских космических систем» разработали систему мониторинга опасных веществ в воздухе с помощью беспилотного летательного аппарата. Она не только фиксирует изменения состава атмосферы, но и способна строить карту загрязнений и прогнозировать их распространение.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами