Научный беспилотник напугал жителей ХМАО

Жителей поселка Барсово (Сургутский район) в Ханты-Мансийском автономном округе напугал беспилотник, который занимался научным исследованием местности. Об этом пишет Telegram-канал «Сургут Мегаполис».

«Даже если это учебный, нашли где летать! Тут мосты, жилые дома, нефтяной завод рядом», — возмутились очевидцы.

Жители поселка позвонили в службу 112 и на место прибыли правоохранители.

В пресс-службе мэрии Сургутского района сообщили порталу URA.RU, что администрация Барсово предупреждала жителей о видеосъемке квадрокоптерами с 26 по 31 августа с целью проведения научных изысканий.

До этого ученые из Московского авиационного института (МАИ), компании «Космостехпроект», ГБОУ «Воробьёвы горы» и «Российских космических систем» разработали систему мониторинга опасных веществ в воздухе с помощью беспилотного летательного аппарата. Она не только фиксирует изменения состава атмосферы, но и способна строить карту загрязнений и прогнозировать их распространение.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.